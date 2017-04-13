 اللواء سالم المطرفي  يدشن اليوم برنامج تطوير مهارات سائقي شاحنات مرسيدس بنز    

المطرفي ::

بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وشركة الجفالي واخوانه للمعدات الصناعية

المركبة او الشاحنة هي السلاح الذي نستخدمه للتعامل مع الحوادث بشكل يومي

تحويل المفاهيم الى واقع عملي من اجل رفع كفاءة الاداء والانتاجية لدى قائدي المركبات والتقليل من الاخطاء

التدريب على راس العمل وتحسين وتطوير مهارات المشغلين في قمة الالويات

عماد دفتر دار

نعمل على تقديم البرامج الوطنية واعداد الكوادر السعودية في مجال قيادة الشاحنات المتقدمه تقنيا

هدفنا وجود سائقون ملتزمون ومحترفون يتمتّعون بالمزيد من الإنتاجية، ويتميّزون بأسلوب قيادة امان

دشن مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي صباح اليوم برنامج تطوير مهارات سائقي شاحنات مرسيدس بنز الذي يعد واحد من اهم البرامج التدريبية بالتعاون مع شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعية ( جيكو ) بحضور اكثر من 200 من منسوبي الدفاع المدني

وياتي هذا البرنامج ضمن برامج شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعية لدعم الاعمال الوطنية وتدريب الكفاءات السعودية في المديرية العامة للدفاع المدني على هذا النوع من المهارات في القيادة حيث يوفر البرنامج باقات من الدورات التدريبية للسائقين في هذا القطاع من اجل سائقون ملتزمون ومحترفون يتمتّعون بالمزيد من الإنتاجية، ويتميّزون بأسلوب قيادة امان ويساهمون بتقليل استهلاك الوقود وتحقيق أهمية السلامة على الطرقات والتعامل مع حوداث الحريق في معرفة كل تفاصيل المركبات والشاحنات

وقد بدء حفل التدشين باي من الذكر الحكيم ثم القى مديرعام الدفاع المدني اللواء سالم بن مرزوق المطرفي كلمة رحب فيها بالحضور معربا عن شكره وتقديره لشركة ابراهيم الجفالي للمعدات الصناعية جبكو

وقال ان برنامج التدريب على راس العمل من اهم البرامج التي تولي المديرية العامة للدفاع المدني كل اهتمام ورعاية وتضعها في قمة الالويات من اجل تحويل المفاهيم الى واقع عملي من اجل رفع كفاءة الاداء والانتاجية والتقليل من الاخطاء مشيرا الى التدريب على راس العمل هو تحسين وتطوير مهارات المشغلين

واكد ان الصيانة ايضا من اهم الاعمال التي تحفظ العمل في الميدان وكما نعلم ان المركبة او الشاحنة هي السلاح الذي نستخدمه للتعامل مع الحوادث بشكل يومي وحينما يكون قائد المركبة على مستوى عالي من القيادة فهذا وحده كافي من اجل الوصول اى مكان الحوادث ومباشرتها في وقت فصير جدا الى جانب ان معرفته بكل مافي الشاحنة من تقنيات ومتى ما كان قائد المركبة ملما كلما كانت وسائل السلامة اكثر كفاءة في الوصول الى معدلات زمنية قصيرة

ولفت اللواء المطرقي ان العلاقة بين جودة العمل وبين قائد المركبة او المشغل لها وكلما اهتم بهذا الجانب ويحرص على الفحص اليومي والصيانة كلما زاد العمر الافتراضي للمركبه وان اي اخفاق في عدم المتابعة كلما كانت المركبة اقل كفاءة

وحث منسوبي الدفاع المدني الذين يمارسون العمل الميداني ان يكون هناك تطبيق عملي لكافة المشغلين ووجود استمارات للفحص اليومي وكذلك حرض الضباط في الشعب متابعة ذلك ومتى ما طبق ذلك تحققت الاهداف من هذا البرنامج

واعرب عن شكره للادارة الشوؤن الفنية وكذلك منسوبي القطاعات المشاركة من الوكلاء ومنهم شركة ابراهيم الجفالي للمعدات الصناعية لما لديها من خبرات ومعلومات قيمة ونقلها الى قائدي ومشعلي المركبات والشاحنات وان تكون الدورة مفيدة لتحقيق اعلى درجات الصيانة

والقى مدير التسويق والمبيعات في شركة الجفالي عماد ددفتر دار عن سعادته وسروره باطلاق مدير عام الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي على اطلاق هذا البرنامج بحضور منسوبي الدفاع المدني والوكلاء المشغلين وكافة الخبراء والمهتمين

وقال ان تنظيم هذا البرنامج مع المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ياتي في اطار العلاقة الوثيقة والممتازة التي تسعى فيها شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعية من اجل تقدبم الخدمات المميزة والمتفردة التي تعد في قمة اولوياتها من اجل عملاءها مشيرا ان البرنامج يسعى الى تدريب وتعليم سائقي الشاحنات وتعزيز مهاراتهم أكثر. حيث على تعزيز معارف ومهارات السائقين لأجل تمكينهم من القيادة بشكل آمن أكثر على طرقات المنطقة، إلى جانب تعزيز الفعالية باستهلاك الوقود وزيادة عمر الشاحنات وتقليل التأثير على البيئة الى جانب معرفة كل التقنيات الموجدودة في الشاحنات وكيفية استخدامها واتباع كل الطرق العلمية والمنهجية من حيث الاستخدام

واضاف ان برنامج تطوير المهارات لسائقي الشاحنات يعد من ابرز البرامج الرائدة في مجال الابتكارات والسلامة الخاصّة بالشاحنات، إحدى الباقات الأشمل للبرامج التدريبية المخصّصة للسائقين ضمن هذا القطاع والتي تغطّي مجموعة من المواضيع شاملة الصحة والسلامة، المهارات الفعّالة بالقيادة ومعرفة المنتجات.

وافاد مدير التسويق والمبيعات عماد دفتر دار شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعية وفرت مدرّبين عالميين ومؤهّلين يتمتّعون بخبرات واسعة بقطاع الشاحنات والنقل من اجل تدريب كوادر الدفاع المدني وتقدبم المهارات اللازمة لهم وفقي منهجية علمية وتدريبية تتوافق مع التقنيات الحديثه . وافاد انه تم تصميم برنامج لتعليم المدرّبين الإقليميين كي يقوموا بدورهم بتدريب السائقين و على كيفية التعامل مع الخصائص الرائدة في ’شاحنات مرسيدس بنز وذلك لضمان المستويات الأدنى من فقدان الطاقة الداخلية في الوقت الذي يتم فيه تعزيز عمر المنتجات والتوفير باستهلاك الوقود.

وشدد على ان خدمة ما بعد البيع تعد ركيزة اساسية في استراتيجية العمل المرتكزة على إنتاجية سائقيهم وأساطيلهم. فالمهارة في القيادة المحترفه تعكس ولا شك إنتاجية افضل في توفير الوقود واتباع أهمية السلامة.للقائد والمركبة

وافاد ان سائقو اليوم لا يقودون الشاحنات فقط، بل هم في الواقع يقودون الأعمال. ويعملون على إطالة عمر المركبات وتعزيز مستويات السلامة للسائق وباقي مستخدمي الطرق، مما يؤدّي إلى مزيد من الإنتاجية في أعمال عملائنا.”

واختتم حديثه بقوله ان هذه البرامج التدريبية الوطنية التي تطلقها شركة الجفالي واخوانه للصناعات الصناعية تعمل على رفع مستوى وعي ا القيادة ومهارتها ، وبالتالي الإسهام في تقليل عدد الحوادث وإطالة عمر مركباتنا. كما يستفيد العملاء من المزايا الخاصّة في شاحنات مرسيدس بنز مثل ميّزة ’داينافليت‘ التي تمكّنهم من معرفة كميات الوقود المستهلَكة في كافة شاحنات الأسطول، إضافة إلى تمكين السائقين من تحسين أسلوب قيادتهم مما يسهم في تقليل درجة تهالك قطع الشاحنات،

بعد ذلك القيت عدد من الكلمات وشاهد الحضور افلاما عن اهمية الصيانة وبرامج التدريب لقائدي المركبات والشاحنات

وقام اللواء سالم المطرفي بتكريم شركة ابراهيم الجفالي واخوانه للمعدات الصناعية ممثلة في مدير التسويق عماد دفتردار على ما قدموا من جهد في تنظيم مثل هذه البرامج

كما كرم كافة الوكلاء وبعض قيادات الدفاع المدني المساهمين في البرنامج

ثم التقت الصور التذكاري