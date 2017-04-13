الكلية التقنية بابها تستقبل الراغبين للتقدم في برنامج ( اُتقن )

بدأت الكلية التقنية بابها استقبال طلبات المتقدمين على برامج التدريب المجتمعي (أُتقن) وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد من بداية شهر رجب في مرحلته الأولى المحددة للانطلاق في 19/7/1438 هـ (4) تخصصات تقنية لكافة أفراد المجتمع من خلال البوابة الالكترونية للتسجيل: https://ctc.tvtc.gov. sa

وبرامج التدريب الأربعة هي: (مبادئ الكهرباء ، والتمديدات المنزلية، مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الالي والدعم الفني ، ومبادئ صيانة السيارات) للرجال و هذه الخطوة الجديدة التي تستهدف من خلالها أفراد المجتمع تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية ، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات . ومن خلال وحدة المسؤولية المجتمعية وادارة خدمة المجتمع بالكلية مع التأكيد على الجميع أهمية الاطلاع على الشروط والمزايا للالتحاق بهذه الدورات (اتقن). صرح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام رئيس وحدة المسؤولية المجتمعية المهندس| إبراهيم بن محمد مرفت

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