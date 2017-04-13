بالصور: افتتاح معرض صحة الفم والاسنان بمركز الظبية

ضمن فعاليات الاسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والاسنان دشن القطاع الغربي لشئون المراكز الصحية هذه الفعالية في رحاب مركز صحي الظبية وكان تدشين هذه المناسبة في يوم الاربعاء الموافق 15 – 7 – 1438 حيث شرف بافتتاحه سعادة مدير ادارة المراكز والقطاعات بصحة جازان الاستاذ عيسى جعفري و مساعده للشؤون الفنية الدكتور موفق قدري ومدير القطاع الغربي لشئون المراكز الصحية الاستاذ عيسى بن ابراهيم عبادي و ممثل ادارة طب الاسنان الدكتور رشيد ، حيث تم افتتاح المعرض بكلمة ترحيبية ثم كلمة لمشرف عيادات الاسنان بالقطاع الغربي الدكتور سلمان هروبي اشار فيها الى الاهداف العامة للاسبوع الخليجي ودور التوعية والتثقيف الصحي في الحد من انتشار امراض الفم والاسنان واهمية نشر الوعي الوقائي لكافة شرائح المجتمع وخصوصا الناشئة ثم تم المشاهدة و الاستماع الى فلم وثائقي عن الدور الذي تقوم به عيادات الاسنان بالقطاع الغربي في التوعية و الخدمات العلاجية والوقائية التي تقدمها ، ثم تم افتتاح المعرض المصاحب للفعالية بقص الشريط والاستماع الى شرح مفصل علن محتويات المعرض من طبيب المركز الدكتور جابر الشهراني عقب ذلك قدمت مجموعة من طالبات الروضة الخاصة بالظبية انشودة مصاحبة للمعرض نالت استحسان الجميع ،، وفي نهاية الافتتاح قدم مدير ادارة المراكز والقطاعات كلمة شكر فيها كل من شارك وساهم في انجاح المعرض متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح ..

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