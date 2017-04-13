عصر السبت .. افتتاح بطولة أبناء فيفاء بالرياض

تنطلق عصر بعد غد السبت بطولة أبناء فيفاء بالرياض بدورتها 23 .
ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة للجميع لحضور افتتاح البطولة والفعاليات المصاحبة .
حيث ستبدأ مباراة الافتتاح في تمام الساعة الرابعة عصرا بين فريقي ( الدرعية & الكوكب )
ويليها مباراة للناشئين وبعض الأنشطة المصاحبة وذلك من بعد صلاة المغرب إلى العشاء
ثم يعقبها مباراة تجمع بين ( التضامن & الصاعقة ) .
وأشارت اللجنة المنظمة أن البطولة ستقام على ملعب الأكاديمية الدولية والموقع موضح في الرابط التالي
https://foursquare.com/v/الاكاديمية-الدولية-لكرة-القدم/50a12e18e4b00adc5fc5ea11
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