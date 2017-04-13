 عصر السبت .. افتتاح بطولة أبناء فيفاء بالرياض | فيفاء أون لاين
الجمعة, 17 رجب 1438 هجريا, الموافق 14 أبريل 2017 ميلاديا

عصر السبت .. افتتاح بطولة أبناء فيفاء بالرياض

عصر السبت .. افتتاح بطولة أبناء فيفاء بالرياض
الرياض - فيفاء أون لاين

تنطلق عصر بعد غد السبت بطولة أبناء فيفاء بالرياض بدورتها 23 .

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة للجميع لحضور افتتاح البطولة والفعاليات المصاحبة .

حيث ستبدأ مباراة الافتتاح في تمام الساعة الرابعة عصرا بين فريقي ( الدرعية & الكوكب )
ويليها مباراة للناشئين وبعض الأنشطة المصاحبة وذلك من بعد صلاة المغرب إلى العشاء

ثم يعقبها مباراة تجمع بين ( التضامن & الصاعقة ) .

وأشارت اللجنة المنظمة أن البطولة ستقام  على ملعب الأكاديمية الدولية والموقع موضح في الرابط التالي

https://foursquare.com/v/الاكاديمية-الدولية-لكرة-القدم/50a12e18e4b00adc5fc5ea11

 

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