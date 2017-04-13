عصر السبت .. افتتاح بطولة أبناء فيفاء بالرياض

تنطلق عصر بعد غد السبت بطولة أبناء فيفاء بالرياض بدورتها 23 .

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة للجميع لحضور افتتاح البطولة والفعاليات المصاحبة .

حيث ستبدأ مباراة الافتتاح في تمام الساعة الرابعة عصرا بين فريقي ( الدرعية & الكوكب )

ويليها مباراة للناشئين وبعض الأنشطة المصاحبة وذلك من بعد صلاة المغرب إلى العشاء

ثم يعقبها مباراة تجمع بين ( التضامن & الصاعقة ) .

وأشارت اللجنة المنظمة أن البطولة ستقام على ملعب الأكاديمية الدولية والموقع موضح في الرابط التالي

https://foursquare.com/v/الاكاديمية-الدولية-لكرة-القدم/50a12e18e4b00adc5fc5ea11