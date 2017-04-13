حقوفيفاء بين الإهمال والتسويف

هناك جزء من محافظة فيفاء انعدمت فيه الخدمات الرئيسية فظل بين إهمال وتسويف لذلك الجزء المشرق الذي ظل بدائياً حتى الآن ‘ وكأنه لايتبع للمحافظة رغم أنه يتطلع له كثير من الأهالي الذين هجروا أراضيهم ‘ ولحقو بالمدن والمحافظات القريبة سعياً وراء الخدمات فصارت بيوتهم أطللاً ومأوى للمجهولين ، رغم أن هذا الجزء من المحافظة يعتبر متنفساً للمحافظة ويعول عليه كثيراً للمستقبل القادم بنقل بعض الخدمات إليه ؛ لإن الجبل أصبح مقتضاً بالسكان ، وقد يقول قائل : لاسكان فيه كما يبرر من يقوم على بعض الخدمات للخروج من الحرج فنقول لهم : كان فيه سكان كثر ‘ ولكنهم هجروه شيئاً فشيئاً بسبب نقص الخدمات المتنوعة وبسبب المتاعب التي يكابدونها وبشكل يومي في ظل التطور المعاصر وقد يأتي اليوم الذي يتركه جميع سكانه إذا استمر الوضع على ماهو عليه ، وما بقاء البعض هناك وتكبدهم لبعض المشاق والتكاليف إلا تعلقاً بالوعود والآمال التي يسمعونها ، وينظرون لما يشبه السراب الذي يحسبه الظمآن ماء ، ولكي نظمن عودة الأهالي لأراضيهم ، فلابد من توفير خدمات مناسبة كغيرهم في هذا الجبل وفي بلد الخير والعطاء والذي لايختص بخدماته مكان دون الآخر ..

* وفي الحقيقة أن الحقو لازال ينقصه الكثير والكثير من الخدمات صحياً وتعليمياً وخدمياً وكان يعول على البلدية والمجلس البلدي أن يكون لهم وقفة صادقة ودراسة متعمقة مع المهندسين للوقوف على هذا الجزء من المحافظة ‘ ولكن للأسف أنه تم النظر إليه بنظرة قاصرة وعدم ذكره أو التركيز عليه ‘ فأدى لعدم الإهتمام به ‘ وكأنه ليس بذاك الأهمية حتى وصل لدرجة جمع ونقل محرقة النفايات لذاك الجزء من المحافظة .. وأين نقلت ؟ قريباً من مقبرة الحقو !! والتي اشتكى وتضرر منها السكان كثيراً وقد طالب الأهالي من سنين من بلدية فيفاء بسرعة نقلها لأي مكان لكونها أذت السكان والمجاورين لهم مما ارتفع من الجبل بالأدخنة المتصاعدة ‘ لكونه في الأونة الأخيرة يتم إتلافها في بعض الأوقات بطريق الحرق لهذه المواد الخطرة والمضرة ، وهذا يؤدي لأضرار كثيرة على الناس والبهائم ؛ وأيضاً صارت مرتعاً للذباب والحشرات المضرة والدواب الخاصة بالأهالي ؛ والتي قد تنقل بدورها الأمراض للإنسان وكذلك قد تلوث هذه المواد المياه القريبة لها من وادي ضمد . كونها على ضفاف وادي ضمد الذي يعد للأهالي والبهايم مصدراً للمياه ورغم المطالبات الكثيرة من صاحب الأرض والسكان بضرورة نقلها ولكن لا مجيب حتى الآن ‘

* والمتأمل المنصف يجد أن مشاريع حقو فيفاء أكثرها معدومة أو متعثرة ولإطلالة عليها أكثر ومن شرفة الجبل الأشم للنظر في مشاكله ومعوقاته نبدأ بتركيزنا على أهمها :

1- تخطيط الحقو : فمن الضروري البدء اليوم قبل غَدِ بتخطيط حقو فيفاء قبل العشوائيات لكونها لازالت رغم ما حصل تعتبر أرض بكر ” ويسهل تخطيطها وتنظيمها بشكل مناسب وأفضل ، وذلك بترتيب الطرق الرئيسية والفرعية ومعرفة الأراضي السكنية والزراعية وهو في مصلحة أصحابها قبل غيرهم وحتى يسهل نقل بعض الخدمات إليها لإن المستقبل القادم هو للسهل والحقو شئنا أم أبينا ” ومهما تمسكنا بأماكننا في أعالي الجبل فالنقل صار ضرورة ملحة ؛ لإن الجبل قد اقتض بالزحام والسكان ‘ ولايحتمل المزيد فالنقل لبعض المقرات الحكومية أصبح مهم جداً ، ويفرضها الواقع وبأسرع وقت .

2- سوق الحقو / الذي طال انْتِظاره وتطلع الأهالي لإفتتاحه منذ زمن لتوسطه بين أسواق كثيرة مما سوف يكون له إرتياد ملموس وخدمة أكبر ‘ وسوف يثري الحياة الإقتصادية هناك ، هذا إذا تم اختيار اليوم المناسب للسوق كيوم السبت لكي يوافق يوم إجازة لعدم وجود سوق في المنطقة في الوقت الحاضر يصادف هذا اليوم ، ولتمكن الناس في جهات كثيرة من حضوره والإستفادة منه لمناسبة مكانه وتوسطه بين المحافظات المجاورة فأصبح بموقعه ذا أهمية كبيرة وخاصة بعد إقفال بعض الأسواق الكبيرة ” ولازال التأخير والوعود يلاحق افتتاحه من سنين ولا أدري عن الأسباب ؟؟؟؟

* ورغم الوعود الكثيرة من قبل بلدية محافظة فيفاء بإفتتاح هذا السوق وقولهم كل فترة قريباً !ً قريباً !! ولكن المتأمل يجد أنه ليس هناك أمل يدل على قرب افتتاحه لإننا نسمع من سنين هذا الكلام – فلازلنا نسمع جعجعة ولا نرى طحناً .

3- الطرق وما أدراك ماالطرق / فكثير منها وخاصة الفرعية منها طرق قديمة ووعرة ويصعب استخدامها خصوصاً في موسم اﻷمطار علماً أنه تم فتح هذه الطرق بالإضافة إلى صيانتها تقوم على جيوب وكواهل المواطنين رغم المطالبات الكثيرة من قبل الأهالي لبلدية فيفاء بإصلاحها وسفلتتها ، فهي تفتقر للإصلاح والسفلتة وذلك لخدمة وراحة الأهالي والمرتادين .

4- المدارس / مدارس الحقو

مدارس مستأجرة ومتهالكة وبعضها يشكل خطراً على منسوبيها من معلمين وطلاب أسوة بأكثر مدارس الجبل ماعدى مدرسة الكوابسة وهي المدرسة الحكومية الوحيدة في محافظة فيفاء التي تعتبر مدرسة حكومية مهيأة ومجهزة ، ولازالت معاناة السكان هناك مستمرة من عدم وجود مدارس للمرحلة الثانوية بنين و بنات رغم مطالبات كثيرة من السكان ‘فلازال أولياء الأمور يضطرون للذهاب يومياً بأبنائهم وبناتهم إلى بعض المحافظات المجاورة كالعيدابي وعيبان والداير والحميرة والعارضة والتي يوجد فيها مدارس رغم مايترتب عليها من مخاطر يومية بكثرة الحوادث ، أو يضطر الأهالي لإيقاف اولادهم عن الدراسة في ظل هذا الوضع المتأزم والشاق والمكلف ، مع أنه يوجد هناك مدارس متعثرة ولأكثر من عشر سنوات ولم يبت فيها منذ زمن رغم قيامها على أصولها ولم تكمل فتركت حتى تهالكت وسكنت من قبل مخالفي الهوية ؛ فلا اهتمام ولامتابعة رغم المطالبات المتعددة من قبل الأهالي للجهات التعليمية ورغم وقوف مدير التعليم بصبيا الدكتور/ عسيري الأحوس قبل حوالي عامين عليها والوعود المتكررة بتحسينها واكمالها ، ومع أن السكان بذلوا وقدموا ولكن لا جديد في موضوعها حتى الآن .

5- الخدمات الصحية / ذلك الأمر المهم للإنسان ولصحته فحقو فيفاء يفتقر لمراكز صحية مجهزة بكوادر وأجهزة ومختبرات مناسبة ‘ لإنها تفتقر لتجهيزات متكاملة كباقي مراكز المحافظة رغم أنه تم افتتاح مركز للرعاية الصحية الأولية في الكوابسة ومركز آخر في الطحلة قبل سنين قليلة ، ولكنها لازالت غير مجهزة للآن بكامل التجهيزات البشرية والمادية والتي تخدم مرتاديهما .

# فمطالب السكان تتركز على إيجاد الخدمات المناسبة في حقو فيفاء والتنظيم المناسب لهذا المكان من المحافظة وبما يحفظ كرامة الأهالي هناك ، وفي ذلك الجزء الواسع والممتد من الطلعة لما بعد الهيجة ‘ وإذا تحقق ذلك فسوف يجذب الأهالي للعودة لأراضيهم واصلاحها ‘ وسوف تخدم أيضاً السكان في بقية المحافظة بنزول بعض الخدمات إليها ، وإحياء هذا المكان الحيوي والمتميز ..

والله ولي التوفيق .