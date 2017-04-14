إمارة جازان تختتم دورتها التدريبية في برنامج ” المرافعات أمام الجهات الشرعية “

اختتمت إدارة التدريب و الابتعاث بإمارة منطقة جازان اليوم الدورة التدريبية لبرنامج ” المرافعات أمام الجهات الشرعية ” .. بحضور مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المشرف على الإدارة العامة للتخطيط والتطوير أ.سعد بن عبدالله الفواز ، وقد شارك بالبرنامج التدريبي 25 مرشحاً من منسوبي الإمارة ومحافظاتها وأستمرت على مدار خمسة أيام بالقاعة الكبرى للتدريب بالأمارة.

وأستهدفت الدورة تنمية مهارات الموظفين في الجوانب العلمية واكتساب مهارات جديدة في مجال القانون، كما اشتمل البرنامج عددًا من المحاور في نظام المرافعات وتطبيقاته في أنظمة المملكة والتعريف بالنظام العام وكيفية الترافع امام الجهات المعنية.

وفي نهاية الدورة قام الفواز بتكريم الموظفين المشاركين في الدورة التدريبية و المنظمين ومنفذ الدورة الدكتورعبدالله الشهري ، متمنيا للجميع التوفيق والفائدة من عقد مثل هذه البرامج والدورات التدريبية.