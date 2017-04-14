يزيد الراجحي رأس حربة فريق ميني “أكس – رايد” في رالي قطر

يتحضر سفير رياضة السيارات السعودية يزيد الراجحي، للمُشاركة في رالي قطر الصحراوي في نسخته السادسة، والذي يشكل رابع جولات كأس الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” للراليات الصحراوية الطويلة “كروس كانتري” والذي ستدور أحداثه في الفترة المُمتدة ما بين الـ 16 و21 نيسان/ أبريل الجاري، وعينه على المركز الأول.

وسيُشارك الراجحي في الرالي على متن سيارة ميني “أول 4 رايسينغ” من تحضير فريق “أكس – رايد” الألماني، ساعياً من وراء مشاركته لأن يكون في مُقدمة السائقين المشاركين في هذه البُطولة العالمية التنافسية، علمًا بأنه شارك أكثر من مرة سابقًا في هذا الرالي الذي عُرف خلال السنوات الماضية برالي سيلاين، وكان على الدوام ضمن المنافسين على الفوز، إذ شهدت نُسخة 2012 مُشاركته الأولى في هذا النوع من الراليات خارج المملكة وبقي ينافس بقوة على المركز الأول لغاية إنسحابه، كما تمكن الموسم الماضي من إنهاءه في مركز الوصافة مع تسجيل أسرع زمن في إحدى مراحله وتحقيق أفضل نتيجة بين سائقي فريق “أكس – رايد”.

ويُعتبر رالي قطر الصحراوي من الجولات بالغة الصُعوبة على السائق ومساعده في آن، والمدرجة ضمن جدول راليات البطولة العالمية، وتشتمل مراحل الحدث على تحدياتٍ من ناحية الملاحة وتحديد الوجهة بدقة والبقاء ضمن المسار وعدم الضياع في الصحراء، بالإضافة إلى طبيعة الدروب المليئة بالكُثبان الرملية والمسالك الوعرة، ويمتد على مسافة 1380 كيلومتر تقريبًا يجتازها المُشاركون خلال أربعة أيام، مما يُضيف خبرةً قلّ نظير لها.

وعن مُشاركته المُرتقبة تحدث الراجحي قائلاً: “يُسعدني جدًا العودة من جديد للمُشاركة في هذه البُطولة العالمية، وهدفي المُنافسة على المراكز الأولى، ومُزاحمة أفضل السائقين والفرق، لقد كُنت دائمًا ضمن مجموعة المُرشحين للفوز بهذا الرالي، والذي حققت فيه نتائج طيبة في المواسم الماضية”

وأضاف: “وبالتأكيد هدفي هذا العام المُنافسة على الفوز، ورفع راية التوحيد في مُختلف المحافل العالمية، وتحقيق أفضل النتائج لبلادي ولفريقي، وآمل أن يكون التوفيق حليفنا إن شاء اللـه وأن تبتعد المشاكل عنا وأن تُكلل جُهودنا بتحقيق نتيجةٍ طيبةٍ”

وكجميع مُشاركاته السابقة ستدعم شركة “جان برجر” مُشاركة الراجحي في هذا الرالي حيث وجه لهم الشُكر الجزيل على جُهودهم الطيبة في دعم مسيرته التسابقية على مُختلف الصُعد العالمية.