أكثر من 500 لوحة دعائية لحفل إطلاق أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م

ضمن الحملة الدعائية لحفل إطلاق أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م الثلاثاء المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، انتشرت أكثر من 500 لوحة في شوارع المدينة بمقاسات مختلفة.

وتعاونت عدد من الجهات الحكومية والخاصة في نشر تلك اللوحات لدعوة السياح والزوار وأهالي المنطقة للحضور في ظل توفر أكثر من 5 آلاف مقعد.

كما تعاونت تلك الجهات في نشر جداريات ضخمة احتفاء بتتويج أبها باللقب العربي تزامنا مع الحفل المنتظر.

يذكر أن الاستعدادات للحفل تتواصل على قدم وساق، وقد أعلنت اللجنة المنظمة إنهاء عمل فني بعنوان (جبين الصبح يا أبها) من ألحان وغناء “أخطبوط العود” عبادي الجوهر، إضافة للتقنيات التي تستخدم للمرة الأولى في العروض المباشرة الخارجية بالمملكة، ومتابعة العديد من التجهيزات الأخرى.