(الشرقي) يحقق بطولة الحرس الوطني للسباحة

توج العقيد محمد الحمالي مدير بطولة شهداء الحرس الوطني، فريق القطاع الشرقي ببطولة السباحة بعد تحقيقه المركز الأول في الترتيب العام بـ 40 نقطة، وحل القطاع الغربي ثانيا، ولواء الملك عبدالعزيز في المركز الثالث، وذلك ضمن منافسات البطولة التي تقام حاليا بمدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بخشم العان في مدينة الرياض، وسط منافسة على 12 لعبة.

وحصل أحمد الشمري من فريق القطاع الشرقي على جائزة أفضل سباح في البطولة، كما حصل على المركز الأول في منافسات السباحة 25م صدر و 25م ظهر، وحقق ريان الجهني ( القطاع الغربي) المركز الأول في منافسات السباحة 25م حرة.

وفي منافسات كرة القدم انتهت الجولة الأولى بتصدر فريق لواء التدخل السريع مجموعته الأولى، والقطاع الغربي في مجموعته الثانية، والشرطة العسكرية في مجموعته الثالثة والحرس الوطني في مجموعته الرابعة، ولواء الملك عبدالعزيز الآلي في مجموعته الخامسة، والإدارة العامة للأسلحة والذخيرة ضمن مجموعته السادسة.

في حين كسب فريق مركز لواء الملك عبدالعزيز الآلي نظيره القطاع الشرقي بنتيجة 2/0 في منافسات شد الحبل، كما فاز مدارس الحرس الوطني على لواء طيران الحرس الوطني بنتيجة 2/0