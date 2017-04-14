معرض #المرض_الصامت بمهرجان أبها للتسوق

افتتح مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم بن محمد الجار الله معرض ( #المرض_الصامت ) والذي أقامه نادي العمل التطوعي بجامعة الملك خالد ضمن فعاليات المهرجان في نسخته الاستثنائية بمركز أبها الدولي بالمعارض المتزامنة مع احتفالات أبها بلقب عاصمة السياحة العربية، وذلك بهدف توعية المجتمع عن هشاشة العظام.

وأوضح رئيس نادي العمل التطوعي سعيد آل عمير أن هذه الفعالية تعتبر في المرحلة الثانية من المشروع، حيث سبق المشاركة في دار المسنين في مدينة أبها.

وأضاف: “تهدف هذه الحملة إلى توعية أكبر عدد من المجتمع عن مرض هشاشة العظام والذي يعتبر من أخطر أمراض العظام، وذلك لعدم ظهور أعراضه إلا في وقت متأخر من العمر”، مؤكدا أن إقامة مثل هذه الحملات في المعارض والمهرجانات وبالتحديد مهرجان أبها للتسوق من الأمور المهمة لتواجد الزوار و أكبر عدد من فئات المجتمع فيه .