السبت .. ختام موسم سباقات الريم الدولية

يأمل الأمير محمد بن سعود في حسم لقب بطولة جي تي السعودية وذلك في ختام الموسم الرياضي غداً السبت لمهرجان السباقات السعودي الذي يشرف عليه الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويتصدر سائق فريق سهام السعودية الأمير محمد بن سعود جدول السائقين عن فئة “تي1” ويطمح لمواصلة صدارته أمام زميله في الفريق الأمير محمد بن فيصل، في الوقت الذي يأتي زميلهم في الفريق رائد أبو زناده ثالث الترتيب.

ويختتم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية غداً السبت الموسم السابع من مهرجان السباقات السعودية الذي يندرج تحت بطولة جي تي السعودية وكأس الأمير سلطان بن بندر الفيصل للناشئين بعد خمس جولات شهدت إثارة كبيرة بين الفرق المشاركة، إذ يتوج صاحب السمو الملكي الأمير سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي الفائزين بالمراكز الأولى.

وفي فئة “تي2” من نفس المسابقة يدخل سائق فريق النادي الأهلي عبدالله الدوسري بارتياح كبير بعد أن حسم لقب الفئة بعد أن حصل على 133 نقطة، وفي فئة “تي3” تشتد المنافسة بين فيصل البراهيم وخالد الزايد على صدارة الفئة، إذ يملك الأول 94 نقطة والآخر 88 نقطة.

وفي كأس الناشئين بات فريق النادي الأهلي الأقرب لحسم لقب البطولة، إذ ينافس من خلال سائقيه يوسف العمودي وخالد الأحمدي، فيما يلاحقهما .سائق فريق ألفا محفوظ تمبكاني

ويفتح النادي أبوابه للجماهير الراغبة في الحضور منذ الحادية عشر صباحا، في حين سيقام السباق النهائي في الرابعة عصراً.

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