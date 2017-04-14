جناح جامعة جازان في معرض المؤتمر الدولي للتعليم العالي يشهد إقبالاً من الزوار

شهد الجناح الخاص بجامعة جازان في معرض المؤتمر الدولي للتعليم العالي, المقام حالياً بمركز المؤتمرات والمعارض بالرياض, بعنوان ” الجامعات السعودية ورؤية 2030 .. المعرفة وقود المستقبل “, إقبالاً كبيراً من زوار المعرض .

وتعرف جامعة جازان من خلال الجناح بأهم إنجازاتها ، وبرامجها التعليمية والأكاديمية المتميزة ، وتقديم الهدايا التذكارية والمنشورات التعريفية لهم , إضافة إلى الإجابة على تساؤلات الزوار حول شروط القبول ببرامج الجامعة المختلفة ، بهدف استقطاب المتميزين علمياً من الطلاب والطالبات .

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