 جناح جامعة جازان في معرض المؤتمر الدولي للتعليم العالي يشهد إقبالاً من الزوار | فيفاء أون لاين
الجمعة, 17 رجب 1438 هجريا, الموافق 14 أبريل 2017 ميلاديا

جناح جامعة جازان في معرض المؤتمر الدولي للتعليم العالي يشهد إقبالاً من الزوار

جناح جامعة جازان في معرض المؤتمر الدولي للتعليم العالي يشهد إقبالاً من الزوار
فيفاء أون لاين - جازان

شهد الجناح الخاص بجامعة جازان في معرض المؤتمر الدولي للتعليم العالي, المقام حالياً بمركز المؤتمرات والمعارض بالرياض, بعنوان ” الجامعات السعودية ورؤية 2030 .. المعرفة وقود المستقبل “, إقبالاً كبيراً من زوار المعرض .
وتعرف جامعة جازان من خلال الجناح بأهم إنجازاتها ، وبرامجها التعليمية والأكاديمية المتميزة ، وتقديم الهدايا التذكارية والمنشورات التعريفية لهم , إضافة إلى الإجابة على تساؤلات الزوار حول شروط القبول ببرامج الجامعة المختلفة ، بهدف استقطاب المتميزين علمياً من الطلاب والطالبات .

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