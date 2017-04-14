“تبيان” جازان تدرب أكثر من 50 معلما للقرآن الكريم بتعليم صبيا

نظمت الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ” تبيان ” بمنطقة جازان بالتعاون إدارة التعليم بمحافظة صبيا أمس دورة تدربيه بعنوان ” مهارات متقدمة في تصحيح التلاوة ” بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وذلك بمقر صالة النشاط التابع للإدارة .

وهدفت الدورة التي قدمها المدرب عبدالله بن عبدالعزيز التويجري بمشاركة أكثر من ” 50 ” معلماً من معلمي القرآن الكريم بتعليم صبيا إلى تعليمهم أساليب وطرق تدريس القرآن لطلاب في مختلف مراحل التعليم .

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