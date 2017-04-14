 “تبيان” جازان تدرب أكثر من 50 معلما للقرآن الكريم بتعليم صبيا | فيفاء أون لاين
الجمعة, 17 رجب 1438 هجريا, الموافق 14 أبريل 2017 ميلاديا

“تبيان” جازان تدرب أكثر من 50 معلما للقرآن الكريم بتعليم صبيا

“تبيان” جازان تدرب أكثر من 50 معلما للقرآن الكريم بتعليم صبيا
فيفاء أون لاين - صبيا

نظمت الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ” تبيان ” بمنطقة جازان بالتعاون إدارة التعليم بمحافظة صبيا أمس دورة تدربيه بعنوان ” مهارات متقدمة في تصحيح التلاوة ” بحضور مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وذلك بمقر صالة النشاط التابع للإدارة .
وهدفت الدورة التي قدمها المدرب عبدالله بن عبدالعزيز التويجري بمشاركة أكثر من ” 50 ” معلماً من معلمي القرآن الكريم بتعليم صبيا إلى تعليمهم أساليب وطرق تدريس القرآن لطلاب في مختلف مراحل التعليم .

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