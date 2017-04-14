 بالصور .. مدني سكاكا يسيطر على حريق مزرعة بحي الطوير | فيفاء أون لاين
الجمعة, 17 رجب 1438 هجريا, الموافق 14 أبريل 2017 ميلاديا

بالصور .. مدني سكاكا يسيطر على حريق مزرعة بحي الطوير

بالصور .. مدني سكاكا يسيطر على حريق مزرعة بحي الطوير
سعود الشراري - الجوف

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم: معيش بن نمر الرويلي أنه ورد بلاغ في تمام الساعة ( ٢٣:٣٨ ) من يوم الخميس الموافق ١٦ /٧ /١٤٣٨هـ عن حادث حريق لأحد المزارع بحي الطوير وعند الوصول للموقع تبين ان الحادث عبارة عن حريق مزرعة بمجموعة من أشجار النخيل وقد تم محاصرة الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث اي إصابات او وفيات لله الحمد.

وتشير المعلومات الأولية ان أسباب الحادث شبه جنائية وقد تم تسليم الحادث لجهة الاختصاص.

وقد شارك في الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني مديرية المياه والدوريات الأمنية وطوارىء الكهرباء.

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