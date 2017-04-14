“التدريب التقني” يقدم دورات مجانية لأفراد المجتمع بشهادات معتمدة من المؤسسة

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السابعة الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمركز المؤتمرات الدولي بالرياض في الفترة من 15 – 18 رجب 1438هـ، تحت شعار” دور الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030”.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها بأن مشاركتها تأتي لتعريف المجتمع بقطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة من خلال تعزيز الصورة الذهنية للمجتمع حول برامج المؤسسة ، ومشاركة المجتمع في مثل هذه التجمعات العالمية المتخصصة والتعريف بإنجازات المؤسسة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وفق حاجة سوق العمل, وإبراز دور المؤسسة في تحقيق رؤية المملكة 2030ومبادرات التحول الوطني 2020 , إضافةً إلى إبراز القدرات والإمكانات المهارية لخريجي برامج التدريب التقني والمهني, كما تسعى المؤسسة من خلال مشاركتها إلى توضيح التخصصات العملية والتطبيقية المناسبة لسوق العمل وحجم الفرص في السوق لخريجي البرامج التقنية .

وأكدت المؤسسة أن جناحها المشارك في المعرض سيشتمل على تنفيذ دورات تدريبية توعوية وتثقيفية مجانية يومياً لاختبارات تحديد الميول المهني لدى الطلاب، كما سيقدم عدد من خريجي الكليات والمعاهد التقنية قصص نجاحهم الملهمة في حياتهم المهنية لأفراد المجتمع، إضافةً إلى تعريف زوار الجناح بأبرز التخصصات والمجالات التدريبية الجديدة والحيوية التي تدرب عليها المؤسسة من خلال الوحدات التدريبية التابعة لها والمنتشرة في مختلف مناطق المملكة وطريقة التسجيل بتلك الوحدات ومميزات الالتحاق بها.

وأضافت المؤسسة أن مشاركتها ستكون من خلال فريق مكون من عدد من الكليـات التقنية والمعاهـد الصناعية الثانوية والكليات التقنية العالمية ومعاهد الشراكـات الاستراتيجيـة المشغلة بالشراكة مع القطاع الخاص وقطاع التدريب التقني للبنـات.