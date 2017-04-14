تدشين برنامج الاعتمادات والامتيازات والملف الإلكتروني بـ بمستشفى وادي الدواسر العام

دشن مدير إدارة شؤون المستشفيات بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور عصام الغامدي، يوم أمس الصفحة الإلكترونية لبرنامج الاعتمادات والامتيازات السريرية، وملف الموظفين الإلكتروني في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام.

وافاد مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور، خلال التدشين أن تلك الصفحة تأتي ضمن اهتمامات وحرص إدارة المستشفى على الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات التي تساهم في تنمية الموارد البشرية، ورفع كفاءة الممارسين الصحيين وتقوية مهارات الاتصال الفعال بين الإدارات والأقسام والعاملين، لضمان تطبيق أحد أهم معايير السلامة الأساسية في المنشآت الصحية ، مؤكداً أن البرنامج يمتاز بتهيئة أماكن تحفظ كافة الوثائق مع حمايتها، حيث يتم من خلاله متابعتها بشكل دوري، كما يضمن سرعة الوصول إليها وسهولة اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين مؤشرات الأداء المرتبطة بكافة العاملين بالمستشفى.

من جهته ثمن الدكتور عصام الغامدي جهود العاملين على هذا المشروع الذي يرفع من مستوى الالتزام والتطبيق الأمثل لسياسات وإجراءات الموارد البشرية بالمستشفى العام بوادي الدواسر.