مدرسة عيبان الابتدائية والمتوسطة تدشن مشروع سلوكي نظافتي

دشنت مدرسة عيبان الابتدائية والمتوسطة تحت رعاية رئيس مركز بلغازي الأستاذ / عبدالله بن علي حمدي

مشروع – سلوكي نظافتي – كأحد المشاريع الرائدة على مستوى الوزارة وكذلك المنطقة. والذي يهدف إلى غرس قيم النظافة العامة والمحافظة على البيئة والمجتمع نظيفاً وسليماً.

وقد قام قائد مدرسة عيبان الأستاذ حسن جبر الفيفي بشرح فكرة المشروع وإعطاء الجميع نبذة مختصرة عنه ، وخطة العمل التي ستكون تشاركيه بين المدرسة ومركز بلغازي وبلدية محافظة العيدابي.

وقد أعرب رئيس المركز عن سعادته وتأييده لمثل هذه المشاريع الجميلة والتي تخدم المجتمع بجميع شرائحه وأطيافه.

وأضاف مندوب بلدية العيدابي المراقب الصحي موسى الفيفي قائلاً بأن مثل هذه المشاريع متى ما تعاون فيها المواطن والمقيم فإنها ستُحقق نجاحات كبيرة جداً لاسيما وأن المحافظة تشهد حراكاً تجارياً وسكانياً كبيراً.

ثم قدم بعد ذلك طلاب المدرسة بعض الكلمات والعبارات التي تجسد معنى النظافة وأهميتها للفرد والمجتمع.

عقب ذلك انتقل فريق العمل إلى المرحلة التالية من البرنامج وتتمثل في البيئة الخارجية المجتمعية تم خلالها زيارة بعض الدوائر الحكومية وتوعية بعض شرائح المجتمع وتوزيع بعض البرشورات والمنشورات على الدوائر الحكومية و المحلات التجارية والأماكن العامة.