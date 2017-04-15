الطالب الحازمي الفائز بجائزة تعليم صبيا لتحدي القراءة

فاز الطالب حسن بن على الحازمي بالمركز الأول على مستوى إدارة تعليم صبيا وذلك في مشروع تحدي القراءة العربي في نسخته الثانية.

حيث تفوق الطالب في تصفيات المرحلة الأولى والتي تقام على مستوى كل مدرسة ليحقق المركز الأول على مدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية وينتقل بعدها إلى المرحلة الثانية على مستوى الإدارة التعليمية والتي حقق فيها الفوز بالمركز الأول ليتأهل إلى المرحلة الأخيرة والنهائية على مستوى الوزارة كواحد ضمن ثلاثة طلاب يمثلون إدارة تعليم صبيا.

و ذكر لصحيفة فيفا أون لاين منسق المشروع رئيس قسم النشاط الثقافي الأستاذ أحمد حجريني بأن إدارة التعليم بمحافظة صبيا قامت بإعداد مجلس للمسابقة يرأسه ويشرف عليه المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي وذلك بتوجيه ومتابعة من قبل سعادة مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، حيث قام المجلس برسم منظومة متكاملة لفريق العمل والذي يضم منسقين من كل قطاع ليشرفون على المدارس كافة والمشاركين في المسابقة بشكل خاص، موضحاً بأنه في هذه العام قد سجلت في المشروع أكثر من ١٥٠ مدرسة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمشروع، فيما بلغ عدد المشاركين في التصفيات النهائية ٤٥ طالبا كلهم أتموا قراءة وتلخيص ٥٠ كتاباً.

وأشار حجريني إلى إعتماد مدير تعليم صبيا للمرشحين من إدارة تعليم صبيا وذلك بعد انتهاء المرحلة الثانية استعداداً للمرحلة الثالثةوالتصفيات النهائيةوالتي تستمر لمدة ثلاثة أيام وتبدأ من ١٤٣٨/٠٧/١٩هـ ليعلن بعدها في الحفل الختامي أسماء أفضل عشرة طلاب وبطل مسابقة تحدي القراءة العربي في نسختها الثانية .

وذكر قائد مدرسة الحسينية الثانوية الاستاذ ابراهيم بن حسن الذروي تميز الطالب في تحصيله الدراسي وتميزه خلقاً وادباً حيث وجد الطالب عناية واهتمام ومتابعه من قبل الاستاذ محمد الدش مشرف المسابقة في المدرسة وكيل المدرسة الاستاذ يحي محمد شريف والاستاذ موسى محمد سوادة وتمنى منسوبي المدرسة وصول الطالب الي دبي بعد حصوله باذن الله على جائزة الوزارة.