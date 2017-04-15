“بلدي قوز الجعافرة” يزور بلدي الجبيل والهيئة الملكيه بالجبيل الصناعيه لتبادل الخبرات واﻹستفادة من التجارب اﻹستثمارية

سعيا من المجلس البلدي بقوز الجعافرة في تطوير مهامه وأكتساب الخبرات من التجارب الناجحة للمجالس البلدية الاخرى بشتى أنحاء المملكة واﻹستفادة من التجارب الأستثمارية واﻵلية المعمول بها في تنفيذ المشاريع وتطبيقها بمركز قوز الجعافرة.

فقد قام رئيس وأعضاء المجلس البلدية بقوز الجعافرة يرافقهم رئيسي قسم الاستثمار والعلاقات العامة بالبلدية بزيارة لبلدي الجبيل حيث كان في إستقبالهم رئيس واعضاء المجلس البلدي بمحافظة الجبيل و الهيئه الملكيه بمدينه الجبيل الصناعيه ورحبوا بهم وعقدوا إجتماعا وورشة عمل أدارها نائب رئيس المجلس البلدي بالجبيل المهندس علي بن سيف الخاطر شرح خلالها وعبر فيلم وثائقي آلية العمل بالمجلس وكيفية متابعة أعمال البلدية مختتما الورشة بعرض منجزات المجلس والبلدية في الفترة السابقة والرؤية والخطط المستقبلية للتنمية.

عقبها قام الجميع بجولة ميدانية وقفوا خلالها على أهم المواقع الاستثمارية كالسوق اليومي ومجمع الادارات الحكومية وحديقه السلام والكورنيش والميناء البحري وعددا من المشاريع الاخرى بالمحافظة حيث قدم لهم المهندس الخاطر شرحا مبسطا عن هذه المواقع وعن تاريخ الجبيل وتميز الهيئة الملكية وماقدمته من مساهمات كبيرة كان لها بالغ اﻷثر في تطور المنطقة التي تشرف عليها.

وفي اليوم الثاني من الجولة تم إصطحابهم لمقر الهيئة الملكية واستضافتهم بمركز كبار الزوار بالهيئة حيث كان في إستقبالهم رئيس مركز الزوار المهندس عبدالعزيز الجاسر والذي قدم لهم شرحا مفصل عن الهيئة الملكية وتاريخها وإنجازاتها الكبيرة وآلية عملها والمصانع العملاقة والنهضة العمرانية الحديثة التي تشهدها كما عرض عددا من اﻷفلام الوثائقية التي تشرح التنظيم الرائع للمخططات السكنية والمصانع الكبيرة والموانئ والمرافق العامة المتنوعة.

من جهته أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي بما شاهدوه من مشاريع وخطط تنموية ناجحة.

حيث أكد رئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة اﻷستاذ عبده بن حسن مشني الجعفري مدى إستفادتهم من هذه الزيارة.

مضيفا بانهم سيقومون بنقل تجاربهم الناجحة واﻹستفادة منها في تطوير الخدمات واﻹرتقاء بالعمل بمركز قوز الجعافرة.

وأختتم الجعفري حديثة بتقديم وافر الشكر وعظيم اﻷمتنان لرئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الجبيل والهيئة الملكية على حسن اﻹستقبال وكرم الضيافة مشيدا بتميز برنامج الزيارة متمنيا للجميع التوفيق ومزيدا من التقدم والنجاح.

عقبها تبادل المجلسين الهدايا والدروع التذكارية والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الجدير بالذكر أن المجلس البلدي بقوز الجعافرة حريص جدا على مثل هذه الزيارات والتي تعطي نتائج إيجابية في عمليات التطوير واﻹستفادة من التجارب الناجحة للمجالس البلدية بشتى أنحاء المملكة حيث قاموا قبل قبل عدة أشهر بزيارة للمجلس البلدي بالقنفذة.