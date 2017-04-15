بعثة أخضر التايكوندو وصلت لكازخستان

وصلت بعثة المنتخب السعردي للتايكوندو صباح اليوم الجمعة إلى كازخستان للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب التي ستقام هناك خلال الفترة من 18-21 ابريل الجاري وسيمثل الأخضر السعودي

ثمانية لاعبين في جميع الأوزان وهم (رداد الشريف

فراس غانم ،محمد بلالي،عبدالله القعود

هشام الدوخي،فيصل العلي

عبدالله القرني،علي المبروك

واداري الفريق سعود الهاشل

والمدرب الوطني محمد والقحطاني

أخصائي عبدالعزيز ذيب