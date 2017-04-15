“المفتاحة” تحتضن مهرجان حكايا مسك 

يحتضن مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة مهرجان حكايا مسك، لمدة ٤ أيام اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك ضمن خطة المركز للمشاركة بفعاليات أبها عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠١٧م.

صرح بذلك مدير المركز عوض زارب، مؤكدا أن ذلك يأتي بتوجيهات ومتابعة كريمة من قبل سمو أمير منطقة عسير لتفعيل دور المركز ولما في ذلك من فائدة كبيرة من حراك ثقافي وفني كبير لتنمية المواهب وتدريبها، خصوصا أن المركز من أفضل المواقع المميزة لاستقبال مثل هذه الفعاليات الضخمة، لما يحتويه من قاعات ومراسم ومتاحف ومحلات متنوعة ومتعددة، ومسرح يعد من المسارح الأضخم على مستوى الشرق الاوسط، وقاعة عرض للأفلام جانبية للمسرح.

وقال زارب: “إن المهرجان يعنى بصناعة المحتوى بقيم ثقافية وعلمية لتحفيز الشباب على طرح أفكارهم والتعبير عنها، حيث تتعدد الفعاليات الموجهة لشباب وشابات المنطقة بشكل كبير، بين مسرح ورسم وصناعة المحتوى ودعم للحرفيين والمبدعين واصحاب سيارات الطعام المتنقلة”.