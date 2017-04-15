خطة أمنية لإنجاح حفل إطلاق أبها عاصمة السياحة العربية والفعاليات الأخرى

أكد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي وجود خطة أمنية لإنجاح حفل إطلاق أبها عاصمة السياحة العربية ومعرض الجهات الحكومية المصاحب والفعاليات الأخرى المقامة في إطار المناسبة كمعرض القوات المسلحة ومهرجان حكايا مسك ومهرجان أبها للتسوق وغيرها، وسط تنسيق كبير بين كافة الجهات الأمنية لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال وقوف القرزعي على التجهيزات بموقع حفل الإطلاق في بحيرة السد المقرر الثلاثاء المقبل ومعرض الجهات الحكومية المصاحب في حديقة أبها الجديدة برفقة عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة، إضافة لمواقع معرض القوات المسلحة ومهرجان حكايا مسك بمركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة ومهرجان أبها للتسوق بمركز أبها الدولي للمعارض.

وأكد القرزعي أن كافة القطاعات الأمنية ستبذل قصارى جهودها للمشاركة في إنجاح الحفل الكبير المنتظر وخروجه بالمظهر اللائق من كافة النواحي، إضافة للفعاليات الأخرى.