“تبيان” الحوار الوطني يفكّك التطرف

تواصل أكاديمية الحوار للتدريب بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إتاحة التسجيل في برنامج “تبيان” التدريبي المصمم خصيصا للإسهام في صناعة مدربين وطنيين قادرين على فهم أبعاد التطرف والتعامل معه. وتتيح الأكاديمية هذا التدريب النوعي للرجال والنساء بهدف التوعية والوقاية الفكرية من التطرف، وتمكين الثوابت التي ترسخ مفهوم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي في مختلف مناطق المملكة. ويبدأ الأقرب من دورات “تبيان” المتجددة بمقر الأكاديمية في الرياض بتاريخ 8 مايو 2017م الموافق 12 شعبان 1438هـ للرجال، فيما يكون “تبيان” متاحًا للنساء في 9 مايو 2017م الموافق 13 شعبان 1438هـ ولمدة يومين.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام أكاديمية الحوار للتدريب إسماعيل العُمري أن جانب الأمن الفكري يعتبر ركيزة هامة لتهيئة أرض راسخة تستوعب التسامح المُفضي إلى التعايش الإنساني انطلاقا من كون المجتمع السعودي مجتمعًا متنوّعًا يعتز بتلاحمه الوطني . مضيفًا أن برنامج “تبيان” يشكل جسرًا تدريبيا للتواصل الفكري بالمنهجية التي تعزز الحضور الوقائي الكفيل بالتعرف على الفكر المتطرف والطريقة التي يعمل بها المتطرفون، واكتساب مهارات تفكيك التطرف بكل سلبياته المدمرة ليسهل اكتشافه وتشخيصه وعلاجه من قبل كل مهتم أيا كانت بيئة عمله أو تخصصه المهني.

من جانبها بيّنت مساعد المدير العام لأكاديمية الحوار للتدريب فاطمة القحطاني أن “تبيان” مصمم خصيصا لتمكين المتدربات والمتدربين من سلسلة جوانب جوهرية، ومن بينها: تعريف التطرف والمتطرف، وتحليل مكونات التطرف، وتحليل أسباب نشوء التطرف، بالإضافة إلى التعريف بموقف الإسلام من التطرف، وآليّة التعامل مع الفكر المتطرف ووصولا إلى أنجع طرق الوقاية من التطرف.

إلى ذلك، يشارك “تبيان” في أسبوع “تلاحم” الذي يجوب مناطق المملكة بتنظيم ودعم من مركز الحوار الوطني واستفاد منه حتى الآن العشرات من المتدربين والمتدربات في كل من الجوف والقصيم وجازان، إضافة إلى إتاحة برنامج “تبيان” التدريبي في عدد من الجامعات السعودية مثل جامعة طيبة وجامعة الملك خالد، حيث استفاد منه عشرة آلاف طالب وطالبة، فيما يجري الإعداد إلى انتقال “تبيان” إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال العام الجاري.

هذا، ويمكن للمهتمين بالتدريب وتطوير مهاراتهم في جانب الحوار زيارة الموقع الإلكتروني لأكاديمية الحوار للتدريب للاطلاع على أحدث البرامج التدريبية من خلال الرابط:http://academy.kacnd.org/