طلاب جامعة الملك خالد يحتفون ب”عاصمة السياحة العربية” على طريقتهم

تعبيرا عن احتفائهم بتتويج مدينتهم أبها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م، ينفذ طلاب جامعة الملك خالد جدارية بلقب المدينة.

صرح بذلك عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مريع الهباش، لافتا إلى أن أولئلك الطلاب هم من نادي العمل التطوعي يتشاركون مع زملائهم بنادي الخط العربي والفن التشكيلي.

وأضاف الهباش: “أن الجدارية عبارة عن لوحة فنية من أنواع الخط العربي متداخلة مع بعض الرسومات كالخيل العربي وتراث المنطقة وبعض الفنون الحديث، وتقع في قلب المدينة بين مقر إمارة المنطقة وجامع الملك عبدالعزيز ومبنى الأمانة”.

وتابع: “سعداء بطلابنا وأبنائنا وهم يعبرون عن احتفائهم بتتويج مدينتهم باللقب العربي، مجملينها ومساهمين في زيادة بهائها”، مقدما الشكر لأمانة المنطقة على تعاونهم الدائم وإتاحة الفرصة للطلاب لتنفيذ مثل تلك المبادرات التي تعنى بخدمة المجتمع.



