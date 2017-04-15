مكافآت الطلاب والطالبات بتعليم صبياء

بعد التواصل مع أحد مسؤولي إدارة تعليم صبيا حول مايخص موضوع مكافآت الطلاب بيّن بقوله : بأنه تم الرفع للوزارة بطلب صرف 7 أشهر :

– من ١٢/١٧

– إلى ٠٦/٣٠

من مكافات الطلاب والطالبات

للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨هـ وذلك لكل من :

١/ تحفيظ القران الكريم

٢/ التربية الخاصة

٣/ القرى النائية

٤/ الإغتراب .

٥/ الإعاقة الصحية والجسمية .

. أما فيما يخص شهري شوال وذو القعدة من العام 1437 هـ

لطلاب التحفيظ والتربية الخاصة فقد تم إيداع المبلغ في حساب الإدارة وجاري العمل على مراجعة البيانات لتحويلها للبنوك لإيداعها في حسابات المستفيدين .

. وهذا فيه رد على كثير من التساؤلات والإشاعات التي تتداول بأنه تم إيقافها ، فلم يصدر في إيقافها أي شئ رسمي حتى الآن ، وما تم طلبه سابقاً في التعميم الموزع من قبل الوزارة فيخص تحديث بيانات مكافآت الطلاب بالنظر للخدمات الموجودة حالياً لإن البيانات السابقة تعتبر قديمة فتم تحديثها مؤخراً .