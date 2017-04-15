مياه جازان: المياه التي عبر مشروع السقيا نظيفة وصالحة للاستخدام

اشاره إلى الخبر الذي تم نشره في بعض الصحف بتاريخ 13-15/ يناير /2017 بعنوان ( منع وصول صهاريج المياه الملوثة لمنازل هروب )وبناءاً على ماذكر في الخبر بأن صهاريج السقيا تقوم بالتعبئة من تلك الآبار والاوديه الملوثة

لذا تود الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان أن تؤكد للمواطنين المستفيدين من مشروع السقيا المجانية بالمناطق الجبلية و لسادة القراء بصحيفتكم بأن المياه التي يتم تغذيته عبر مشروع السقيا نظيفة وصالحة للاستخدام ولا يوجد بها أي تلوث وذلك لما يقوم به مختبر المياه التابع للتشغيل والصيانة بعمل الاختبارات ألازمه على مياه الآبار الجوفية والتأكد من خلوها من التلوث ومتابعة وصلوها بشكلٍ مباشر إلى المستفيد

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي عمر صيقل أيضاً بأنه لاتوجد اي ناقلات تخص مشاريع السقيا المجانية التابعة لإدارة المياه تقوم بالتعبئة من تلك الاوديه ونضيف بأنه تم التنسيق يوم الأمس الأول مع محافظ هروب لتفعيل لجنة الإصحاح البيئي بالمحافظة حيث تواجد مندوبي الدوائر الحكومية ذات العلاقة وتوجهوا للموقع المستهدف مساء يوم أمس الأول وإيقاف جميع الناقلات الخاصة والتي تقوم بالسحب من مجاري الأودية أو من مصادر غير معروفه وأخذ التعهدات عليهم بعدم السحب من مجاري الأودية وتم الاتفاق على تحديد آبار مياه صالحة للاستخدام بعد أخذ عينات منها والتأكد من صلاحيتها .