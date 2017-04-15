بلدية صبيا تنفذ حملة نظافة بالمحور الشمالي بصبيا

بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا نفذت بلدية صبيا حملة نظافة في المحور الشمالي في المحافظة بقطاع المخلاف و تعد الحملة الخامسة التي تنفذها بلدية المحافظة بعد تنفيد حملة النظافة للمحور الجنوبي بالمحافظة واحياء المحافظة بصبيا و هذا السبت انطلقت من قرية المحلة بالمخلاف استفاد من حملة النظافة ليوم السبت الموافق ١٨ / ٧ / ١٤٣٨ عدد من قرى المحافظة و هي المحلة والمحلة غوان ، وقائم الدش ،و مخطط البلديه بالمحله الجديده وام الخبر والرقيعيه وتمت الحملة لتلك الأحياء في الفترة الصباحية وتم استكمال الاعمال للفترة المسائية

وذلك بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا بمتابعة رئيس المجلس الاستاذ احمد قاضي و بقيادة ميدانية لعضو المجلس البلدي الاستاذ عيسى دريب و عضو المجلس البلدي الاستاذ محمد عواجي والتنسيق مع الاهالي ومشايخ قرى المخلاف والفرق التطوعية والاجتماعية لتسهيل حركة الفريق العامل في الميدان والتعاون مع العاملين في اعمال الحملة وإنجازها وفق ما خطط لها بازالة الانقاض والمخلفات في قرى وشوارع المخلاف والظهور بالمظهر المطلوب وستستمر الحمله في الاسبوع القادم لتشمل ابو القعايد و الملحاء و ابو السلع و العطن وام القضب و الخواريه والشاخر وام الشباقا واللخبصيه ونخلان حسب الجدول المعد لقطاعات المحافظه ومحاورها لتشمل كل المراكز والقرى التابعة لها في كل سبت تنفذ حملة على مستوى المحافظة ونرحب باي ملاحظات واقتراحات من المواطنين ونشكرهم على جهودهم مع حملات النظافة في محافظة صبيا

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