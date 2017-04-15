“الإسكان”: تسليم 11.5 ألف وحدة للمواطنين بأسعار تبدأ من 250 ألف

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم السبت للإعلان عن الدفعة الثالثة من حملة “سكني”، إن الوزارة ستحتفل اليوم بتوزيع 11500 وحدة سكنية استلمها بعض المواطنين بأسعار تتراوح بين 250 و700 ألف ريال.

وأشار الوزير الحقيل إلى أن السوق السكني في المراحل الأولى والثانية والثالثة كان يتعطش إلى منتجات ذات قدرة شرائية ملائمة للمواطنين.

وكشف أن الوزارة تهدف خلال السنوات الخمس القادمة إلى مضاعفة قيمة التمويل العقاري بحدود 280 مليار ريال، ليصل إلى 550 مليار ريال.

بدوره، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف إن الأرقام الجديدة لمستفيدي الصندوق التي اشتملت عليها الدفعة الثالثة تضمنت إضافة 770 اسماً من الأسماء السابقة في الصندوق.

وأعلنت الوزارة اليوم أسماء (18.799) مستفيداً ضمن الدفعة الثالثة من حملة “سكني”، والتي شملت تخصيص (4.513) فيلا سكنية، و(6.093) قطعة أرض سكنية، إضافةً إلى (7.700) قرض تمويلي.