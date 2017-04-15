تفاصيل بالصور .. تبادل لإطلاق النار بالحدود الشمالية وإحباط تهريب “امفيتامين”

أحبط حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية محاولة مواطن لتهريب 119 ألف قرص إمفيتامين مخدر، كانت داخل حقيبة يدوية، وعدد (2) من الأكياس وذلك بعد تبادل لإطلاق النار.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي أن أنظمة المراقبة رصدت سيارة على بعد 10 كيلومترات من الأراضي السعودية، قادمة من الأراضي الأردنية، قامت بإنزال شخص حاول اختراق الحدود عبر مسؤوليات قطاع طريف، مشياً على الأقدام.

وأضاف أنه عند محاصرة هذا الشخص قاوم رجال الأمن مستخدماً سلاحاً أبيض كان بحوزته، ليتم التعامل معه بكل حزم وقوة وإطلاق النار عليه بعد محاولته الهروب، الأمر الذي أسهم في القبض عليه، واتضح أنه سعودي الجنسية.

وأبان العقيد الحربي أن مجموع ما قبض عليه (119 ألف) قرص أمفيتامين، فيما جرت المباشرة لاستكمال الإجراءات الأمنية كافة، حيال الشخص والمضبوطات، بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.