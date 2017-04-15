“الزراعة” هذه حقيقة تلوث الطماطم والخيار بالمبيدات

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة حقيقة الدراسة التي أجرتها حول بقايا المبيدات في الطماطم والخيار في مدينة الرياض، مبينة أن المعلومات الصحفية التي تم تداولها حول الدراسة غير دقيقة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الجمعة إن الدراسة التي أجريت أكدت أن 95% من الطماطم، و95% من الخيار في مدينة الرياض صالحة للأكل، وعليه لا يمكن وصفها بالملوثة”.

وأوضحت أن البحث أكد أن وجود متبقيات للمبيدات ضمن الحدود المسموح بها لا يمثل خطورة على صحة الإنسان، وأن الضرر قد يحدث فقط في حال الاستمرار في تناول الأغذية الملوثة ببقايا المبيدات على المدى الطويل.

وأبانت أن نسب المبيدات التي تم رصدها هي لعينات لم يتم غسلها كما تقضي المنهجية البحثية، لافتة إلى أن نسبة المبيدات تنخفض في المحصولات بعد غسلها بالماء، مشيرة إلى أنها بدأت في إجراء دراسة كبرى حول بقايا المبيدات في الخضار في أنحاء المملكة، وسيتم إعلان نتائجها فور الانتهاء منها وتحكيمها.