“المرور”: بهذه الطريقة يمكن إلغاء المخالفات المرورية الخاطئة

أخبار 24 15/04/2017 26,205 المرور42 المرور

المرورأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن نزاعات المخالفات المرورية تنظرها هيئة الفصل في المخالفات المرورية، وهي الجهة التي تملك الحق في إلغاء أي مخالفة مرورية في حال اتضح أنها خاطئة.

وكان مواطن من أهالي الأحساء، وفقاً لـ”الوطن”، قد قال إنه قدم اعتراضاً لمرور الأحساء على مخالفة قيمتها 1000 ريال لعدم صحتها، حيث سجلت المخالفة بدعوى عدم المحافظة على لوحات مركبته يوم 28 صفر في المدينة المنورة، في حين لم يتواجد بسيارته في المدينة المنورة في تاريخ تسجيل المخالفة.

وأضاف المواطن، أن مرور الأحساء تأخر في الرد على اعتراضه، وأن مرور المدينة تأخر في الاستجابة لطلبه بإرسال صورة لنظام الرصد الآلي للمخالفة، الأمر الذي تسبب في تعطل خدماته الإلكترونية الحكومية بسبب هذا التأخر في إجراءات التأكد من صحة المخالفة.