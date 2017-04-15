” نابوش” يرقد على السرير الابيض

يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان ، الاستاذ الخلوق وحيد بن محمد علي نابوش ، مشرف الملاعب الخارجية بمدينة الملك فيصل الرياضية وعضو اللجنة الفرعية لحكام كرة الطائرة بمنطقة جازان ، بعد الوعكة الصحية التي المت به .

وقد اكتظت غرفته بعدد كبير من الزوار الذين قدموا للاطمئنان والسلام عليه من الاهل والاصدقاء والزملاء من منسوبي مكتب الهيئة العامة للرياضة والاستاذ احمد عطيف رئيس لجنة حكام كرة الطائرة بمنطقة جازان واعضاء اللجنة ، اضافة الى عدد كبير من لعيبة وإداريي أندية المنطقة ، لما يتمتع به نابوش من المحبه لدى جميع رياضيي المنطقة ، وفي الصورة عدد من لاعبي نادي اليرموك .

أسرة تحرير صحيفة ” فيفا أون لاين ” تهنئ الاستاذ ” وحيد نابوش” بالسلامه ، وتتمنى له الشفاء العاجل ، سائلين الله العلي القدير أن يمُّن عليه بثوب الصحة والعافية .