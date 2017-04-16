طائرة نادي الهلال تحقق بطولة النخبة

حقق فريق كرة الطائرة بنادي الهلال بطولة النخبة للكرة الطائرة على كاس الأمير فيصل بن فهد ، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة.

وعقب نهاية المباراة قام رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالهادي الحبابي ، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في جدة أحمد روزي بتكريم حكام المباراة النهائية الحكم الدولي خالد الزغيبي والحكم الدولي امين الطريفي تلاها تتويج الفرق الفائزة ، حيث توج الهلال بالكأس والميداليات الذهبية ، فيما حقق فريق الأهلي المركز الثاني والميداليات الفظية ،وحقق فريق الاتحاد المركز الثالث ، ليحل الترجي رابعا .