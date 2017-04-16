هايكنج السعودية ينظم برنامج “لا تترك اثر” بفيفاء

نظم هايكنج السعودية بمحافظة فيفاء برنامج (لا تترك أثرا) ، الذي تعده هيئة السياحة ضمن البرامج السياحية والتوعوية والمناشط التي تهدف إلى غرس القيم والتعرف على معالم الوطن وحماية منتزهاتنا ، لتكون بيئة نظيفة وسياحية يقصدها الزائرين ، وقد شارك بإعداد الموقع وتجهيزه والإشراف عليه نادي الحي بفيفاء .

حيث إستهدف البرنامج 26 طالبا ، تم ترشيحهم من قبل نادي الحي ، حيث شاركوا في ورشة عمل لمساعدي قادة للتعامل مع البيئة .

إختتم البرنامج بهايكنج شارك فيه أكثر من 60 مشاركاً ، من هواة المشي من كبار السن والشباب وكذلك الأطفال ، وقد شارك في هذه التظاهرة كل من مدير تعليم فيفاء الأستاذ يحي علي الفيفي ومحافظ محافظة هروب الأستاذ أحمد حسن الفيفي وقائد نادي الحي بفيفاء الأستاذ أحمد مصلح الفيفي ، مع المستهدفين بهذا البرنامج .

وتناول الجميع طعام الافطار في ضيافة قبيلة آل ظلمة في منتصف المسار ، والذي يمر من مواطنهم والذي تم تجهيزه بالطريقة التقليدية الشعبية .

هذا ويعتبر المشي الجبلي (الهايكنج) رياضة ممتعة، وتتطلب لياقة بدنية جيدة ، كما أن لها الكثير من الأبعاد التاريخية والتراثية والاجتماعية ، وهي رياضة مليئة بالتأمل ، تأمل يستوحي من البيئة والطبيعة ، ومن غرابة المكان ، وظروف الطريق وتحدي الصعود ، وبعضاً من المغامرة