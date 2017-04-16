 “ادخر لمستقبل أفضل” .. دورة تدريبة مجانية للأسر المنتجة في ملتقى أبوعريش الأسري الأول | فيفاء أون لاين
الأحد, 19 رجب 1438 هجريا, الموافق 16 أبريل 2017 ميلاديا

بهدف تأهيل جيل جديد

“ادخر لمستقبل أفضل” .. دورة تدريبة مجانية للأسر المنتجة في ملتقى أبوعريش الأسري الأول

“ادخر لمستقبل أفضل” .. دورة تدريبة مجانية للأسر المنتجة في ملتقى أبوعريش الأسري الأول
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

ضمن التعاون المشترك بين لجنة التنمية الاجتماعية بأبوعريش والراعي التدريبي لملتقى أبوعريش الأسري الأول ، بنك التنمية الاجتماعية تنطلق غدا الدورة التدريبية الأولى “أدخر لمستقبل أفضل” والتي تقدمها المدربة أفراح زولي ، بقاعة التدريب النسائية بالملتقى، والتي تستمر لسبعة أيام ، ويتم التركيز فيها على عدة محاور من أهمها: لماذا ادخر وكيف أبدأ؟ وكيف أضع أهدافي وأخطط لميزانيتي؟، وكذلك التركيز على الاستثمار والادخار.

ويشارك في هذه الدورة أكثر من 100 متدربة، ويشرف عليها القسم النسائي باللجنة وبنك التنمية، وتأتي هذه الفعالية ضمن جملة من الدورات التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال الأسبوعين القادمين بهدف تأهيل جيل جديد من الأسر المنتجة والعمل الجاد على إعداد مشاريع تجارية جديدة تقوم عليها أسر منتجة مؤهلة ومدربة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*