“ادخر لمستقبل أفضل” .. دورة تدريبة مجانية للأسر المنتجة في ملتقى أبوعريش الأسري الأول

ضمن التعاون المشترك بين لجنة التنمية الاجتماعية بأبوعريش والراعي التدريبي لملتقى أبوعريش الأسري الأول ، بنك التنمية الاجتماعية تنطلق غدا الدورة التدريبية الأولى “أدخر لمستقبل أفضل” والتي تقدمها المدربة أفراح زولي ، بقاعة التدريب النسائية بالملتقى، والتي تستمر لسبعة أيام ، ويتم التركيز فيها على عدة محاور من أهمها: لماذا ادخر وكيف أبدأ؟ وكيف أضع أهدافي وأخطط لميزانيتي؟، وكذلك التركيز على الاستثمار والادخار.

ويشارك في هذه الدورة أكثر من 100 متدربة، ويشرف عليها القسم النسائي باللجنة وبنك التنمية، وتأتي هذه الفعالية ضمن جملة من الدورات التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال الأسبوعين القادمين بهدف تأهيل جيل جديد من الأسر المنتجة والعمل الجاد على إعداد مشاريع تجارية جديدة تقوم عليها أسر منتجة مؤهلة ومدربة.