القسم النسائي لبلدية صبيا يزور المدرسة الإبتدائية بالحسيني

قام القسم النسائي لبلدية صبيا بزيارة للمدرسة الإبتدائية بالحسيني لتقديم برنامج عن النظافة بتنسيق من مرشدة النشاط في المدرسة.

وألتقى القسم خلال زيارته بمديرة ومنسوبات وطالبات المدرسة، وتم تقديم عرض مفصل من القسم النسائي عن أبرز الأنشطة والمشاريع التي تقدمها البلدية بشكل عام، بالإضافة إلى عرض عن أهمية النظافة، بجانب الحديث عن المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس على البيئة وتؤثر عليها تأثيرا مباشرا، الأمر الذي يسبب خللاً في الاتزان نتيجة للتصرف الغير مسؤول من الأفراد عند رميهم العشوائي للنفايات وعدم الوعي بالسلوكيات الصحيحة لرميها في مكانها المخصص، لتسهيل رفعها من قبل الجهات المختصة حسب الجدولة الزمنية المقررة للرفع.

وفي ختام الزيارة وزع القسم عدد من المنشورات التوعوية عن النظافة وأهميتها.