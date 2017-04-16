نداء طلاب فيفاء هل من مجيب؟

نداء أبناؤنا الطلاب من البنين والبنات إلى كل مسؤول بيده حل مشكلتهم في النقل المدرسي الذي عانى منه هذا القطاع كثيرا لسنين عدة ولا يزال الطلاب في فيفاء وفي القطاع الجبلي وأقصد القطاع الإداري لصبيا لا يرغبون ولا يطالبون بالمستحيل بل بإرجاع ماكان؟ كما هو الحال في بقية القطاعات الإدارية الأخرى فبإسم كل طالب وطالبة (وأب – وأم) ومعلم ومعلمة (وناقل)بين المنزل والمدرسة هلكت مركبته ولم يعطى إستحقاقه نضع أوراقنا جميعا بين يدي المسؤول ونناشده بحلها وفق

الجميع لما فيه الخير وحفظ الله بلادنا وملكنا وولي عهده وولي ولي عهده وجنودنا وكل مواطن ومسؤول في هذه البلاد المعطاءة وبقلم مداده عبرات معاناة الطلاب كتبت هذه العبارة وبيتين من الشعر

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ماشكي ظروف إمجبل

لكني —— أحْمل أمل

يُسْمع ندائي — عجل

من صانعين القرار

أشكي وأبكي خجل

نقلي تعثر —- ومٓل

قطاعنا ويشْ حصل

عنه العيون —- تُدار

هل نرقب اليوم حل

أو حلق من غير طل

نور المصابيح — أفل

لما اصطدم ب الغبار

أوطي وأطلع أجل

واسأل لماذا وهل

ضاع الحمل والجمل

وإلا انكسرنٓ الجِرار

خُمال بين الخللْ

ذا واصلُ وذا رحل

غرقان جنب الدُّحل

لو كان له ريش طار

متى ستشفى العلل

والدّٓين يقضى قُبل

ذقد نشب ف محثل

يرجع مع أول قطار

اللي مضى لا جدل

وما سيأتي يُجل

والتصفية والبدل

حلم الصغار والكبار

بقلم

سليمان حسين صبحان الداثري الفيفي

في 1438/7/19