استشهاد الريثي وإصابة ثلاثة من زملائه في انفجار لغم بالداير

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 19 / 7 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود راجلة بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد العريف / عيسى مضواح معبر الريثي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وإصابة (3) من زملائه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك، والله ولي التوفيق. ..،،

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