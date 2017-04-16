 استشهاد الريثي وإصابة ثلاثة من زملائه في انفجار لغم بالداير | فيفاء أون لاين
الأحد, 19 رجب 1438 هجريا, الموافق 16 أبريل 2017 ميلاديا
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استشهاد الريثي وإصابة ثلاثة من زملائه في انفجار لغم بالداير

واس - الرياض - فيفاء أون لاين

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق 19 / 7 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود راجلة بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد العريف / عيسى مضواح معبر الريثي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وإصابة (3) من زملائه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك، والله ولي التوفيق. ..،،

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