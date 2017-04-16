جمعية احسان توقع شراكة مجتمعيه مع وزارة الصحه

وقع الْيَوْمَ الأحد الدكتور عبد الرحمن الناشب رئيس مجلس ادارة جمعية احسان بجازان الْيَوْمَ شراكة مجتميه مع وزارة الصحة برعاية معالي وزير الصحه الدكتور توفيق الربيعه وبحضور نائب الوزير الدكتور حمد الضويلع وحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عائض الشهراني

وتهدف الشراكة لاستثمار إمكانات وقدرات كلا الطرفين بما يحقق التكامل وتوفير رعاية شاملة للشريحة المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك وفق المواد الواردة في الاتفاق».

ويهدف الاتفاق أيضاً إلى «خدمة المرضى المحولين من الجمعية الذين لم يتمكنوا من الحصول على الخدمة في الوقت المناسب أو لعجزهم عن تحمل كلفها، ويتم التعامل معهم من الوزارة وفقاً للسياسات والإجراءات الطبية المعتمدة لديها، وذلك في جراحات اليوم الواحد في تخصصات جراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة».