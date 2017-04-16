طفلة تفوز بالسيارة الخامسة في مهرجان أبها للتسوق

فازت الطفله ساره أحمد الحرقان بالسيارة الخامسة المقدمة من شركة ستار في مهرجان أبها للتسوق بنسخته الاستثنائية المتزامنة مع احتفالات أبها بلقب عاصمة السياحة العربية، وذلك بحضور مدير المهرجان إبراهيم الجار الله ومندوب عن الغرفة التجارية يحي قويدر.

ولاقت الطفلة تصفيق وترحيب حار من زوار المهرجان أثناء إعلان فوزها، في حين استقبلت والدة الطفلة نبأ فوز طفلتها بدموع الفرح، حيث أكدت أنها منذ انطلاقة المهرجان وهي تشارك بالقسائم الخاصة التي تدخل فيها السحب على السيارات، ولكن الحظ لم يحالفها إلا في المرة الخامسة، معبرة عن سرورها الغامر بالفوز، وقالت بأنها تزور المهرجان مع أسرتها سنويا .

وأكدت والدت الطفله أن ذلك يدلل بما لا يجعل مجالاً للشك أن المعايير التي تنتهجها إدارة المهرجان في سحب الجوائز معايير شفافة ودقيقة، وشكرت إدارة المهرجان على حسن التنظيم الذي يشهد سنوياً تطوراً ملحوظاً للعيان في شتى الجوانب الإدارية والتنظيمية وغيرها.

يذكر أنه تبقى سيارة سيتم السحب عليها في المهرجان من أصل6 سيارات ذهبت 5 منها إلى زوار المهرجان.