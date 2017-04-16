وكيل إمارة جازان يدشن فعاليات ملتقى القيادات بتعليم صبيا

يدشن وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن يوم غد الإثنين، فعاليات الملتقى الثاني للقيادات المدرسية الذي تنظمه القيادة المدرسية بإدارة تعليم صبيا ، وذلك بمقر مسرح الإدارة للبنين وقاعة المحمدية للبنات .

حيث يشارك في هذا الملتقى أكثر من 800 قائد وقائدة ومشرف ومشرفة من وزارة التعليم وإدارات تعليم الحد الجنوبي وإدارة تعليم صبيا.

وقد رحب مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بضيوف الملتقى والمشاركين فيه ، موضحا بأن هذا الملتقى والذي يستمر لمدة يومين يستعرض عدة أوراق عمل وجلسات ستتناول التميز في اختبار القدرات والأساليب التربوية التي تجعل القائد فاعلا، ومؤشرات الأداء المدرسية الكمية والنوعية ، والأدوار المطلوبة من القيادات المدرسية لمدارس الحد الجنوبي ، كما تتناول جلسات اليوم الثاني للملتقى التميز القيادي والقيادة وفق المتغيرات الحديثة، ومجتمعات التعلم المهنية وأخيرا الشراكة المجتمعية.

وتحدث الأستاذ علي بن محمد مرعي بأن الملتقى يهدف إلى تطوير المهارات القيادية وتحسينها ، ورفع مستوى أداء القيادات بما يتوافق مع مؤشرات الأداء المدرسي والتطوير المهني للقيادات من خلال تبادل الخبرات والتوسع في دائرة الشراكات المجتمعية بين المدارس والشراكات التعليمية وتطوير آلياتها.

وقال مرعي : بأنه سيقام على هامش هذا الملتقى معرض يضم أكثر من 16 ركنا وتشارك فيه عدد من الجهات والإدارات الحكومية .