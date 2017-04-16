 خطأ طبي يتسبب بغرغرينه سطحيه لأبن الزهراني  | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 رجب 1438 هجريا, الموافق 17 أبريل 2017 ميلاديا
* | خطأ طبي يتسبب بغرغرينه سطحيه لأبن الزهراني 
عاجل | استشهاد الريثي وإصابة ثلاثة من زملائه في انفجار لغم بالداير

خطأ طبي يتسبب بغرغرينه سطحيه لأبن الزهراني 

خطأ طبي يتسبب بغرغرينه سطحيه لأبن الزهراني 
طلال الزهراني ـ جدة
تسبب خطأ طبي بغرغرينه سطحيه لأبن الزهراني ، وفي التفاصيل تحدث المواطن / سعود بن متعب الزهراني ، لصحيفة فيفا أون لاين قائلا : راجعت بأبني محمد لأحد المستوصفات الخاصة بمكة المكرمة بسبب أرتفاع في درجة حرارته ، وأُعطي له ابرتين مضاد في العضل وعدنا الى البيت ، لنتفاجأ بعد ذلك بظهور إحمرار في جسمه وظننا أنها أعراض  الإبرة التي اُعطيت له ، وبعد مرور عدة أيام لم يستطع محمد مقاومة الألم الذي تحول الى جرح  ، ثم أخذته الى ذلك المستوصف والتقيت بالدكتور الذي أشرف على حالته ونصحني بالتوجه به الى مسشفى الولادة والاطفال بمكه بسبب عدم وجود اخصائي جلديه لديهم ، ثم أخذت أبني الى قسم الطواري  بمستشفى الولادة والاطفال  بمكه واجري له الفحوصات الطبية ليتبين انه أُصيب بغرغرينه سطحيه ، وهو الأن يرقد في المسشفى بسبب تلك الابرتين .
ثم تابع .. ماحصل لأبني ربما يحصل لأي طفل في المستقبل إذا لم يكن هناك عقاب ، وانا بصدد تقديم شكوى لوزارة الصحة التي  بدورها حريصة على صحة المواطنين والمقيمين .
صحيفة فيفا أون لاين بدورها تتمنى لمحمد الشفاء العاجل وخروجه من المستشفى بالسلامة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*