| خطأ طبي يتسبب بغرغرينه سطحيه لأبن الزهراني 

تسبب خطأ طبي بغرغرينه سطحيه لأبن الزهراني ، وفي التفاصيل تحدث المواطن / سعود بن متعب الزهراني ، لصحيفة فيفا أون لاين قائلا : راجعت بأبني محمد لأحد المستوصفات الخاصة بمكة المكرمة بسبب أرتفاع في درجة حرارته ، وأُعطي له ابرتين مضاد في العضل وعدنا الى البيت ، لنتفاجأ بعد ذلك بظهور إحمرار في جسمه وظننا أنها أعراض الإبرة التي اُعطيت له ، وبعد مرور عدة أيام لم يستطع محمد مقاومة الألم الذي تحول الى جرح ، ثم أخذته الى ذلك المستوصف والتقيت بالدكتور الذي أشرف على حالته ونصحني بالتوجه به الى مسشفى الولادة والاطفال بمكه بسبب عدم وجود اخصائي جلديه لديهم ، ثم أخذت أبني الى قسم الطواري بمستشفى الولادة والاطفال بمكه واجري له الفحوصات الطبية ليتبين انه أُصيب بغرغرينه سطحيه ، وهو الأن يرقد في المسشفى بسبب تلك الابرتين .

ثم تابع .. ماحصل لأبني ربما يحصل لأي طفل في المستقبل إذا لم يكن هناك عقاب ، وانا بصدد تقديم شكوى لوزارة الصحة التي بدورها حريصة على صحة المواطنين والمقيمين .

صحيفة فيفا أون لاين بدورها تتمنى لمحمد الشفاء العاجل وخروجه من المستشفى بالسلامة .