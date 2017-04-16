سلطان بن سلمان ونخبة من الوزراء والسفراء العرب يحضرون حفل إطلاق أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م

يشهد حفل إطلاق أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٨ ببحيرة السد الثلاثاء تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، نخبة من الوزراء والسفراء على المستوى المحلي والخليجي والعربي، في مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ويعد أبرز الحضور على مستوى الوطن العربي: رئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر الفهيد وزير السياحة البحريني الشيخ خالد آل خليفة ووزير السياحة اليمني محمد قباطي ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية سلمى اللومي الرقيق وعدد من السفراء العرب.

ومن المملكة: وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى سابقا سعود بن محمد المتحمي ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي بن ملفي ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني ووكيل إمارة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق وأعضاء مجلس الشورى عبدالعزيز المتحمي الدكتور سعيد المالكي والدكتور سلطان آل فارح والدكتور محمد آل عباس والمدير التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو المدني ومستشار هيئة الترفيه أحمد العمري.

كما سيشهد الحفل حضور نخبة من القيادات الإعلامية، أمثال: مدير عام قنوات روتانا تركي الشبانة ومساعد رئيس مجموعة mbc الدكتور محمد العضاضي ورئيس تحرير صحيفة المدينة الدكتور فهد آل عقران ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك ورئيس تحرير صحيفة الشرق خالد بوعلي وأمين عام جمعية الصحفيين الدكتور عبدالله الحجلان وأعضاء جمعية الصحفيين عبدالوهاب الفايز ومنصور الشهري وسعود الغربي ورئيس تحرير مجلة سيدتي محمد الحارثي ورئيس تحرير صحيفة الوطن سابقا طلال آل الشيخ.