سعود الشريف بطلاً لخليجية الجولف للشباب .. والأخضر وصيفاً 

توج لاعب المنتخب السعودي للجولف سعود الشريف ببطولة الخليج للشباب بحصوله على المركز الأول في منافسات الفردي ضمن بطولة الخليج العاشرة للشباب تحت 18 عام والرابعة للناشئين تحت 15 عام للجولف التي اختتمت أمس على ملاعب الرياض للجولف بالرياض.

ونال البحريني علي الكواري الميدالية الفضية بحلوله ثانياً وفي المركز الثالث مواطنه عيد عادل , محققاً الميدالية البرونزية.

وحقق المنتخب السعودي للشباب المركز الثاني والميداليات الفضية في منافسات الفرق التي حقق لقبها المنتخب البحريني ونال كأس البطولة والميداليات الذهبية وحل المنتخب الكويتي ثالثاً ونال الميداليات البرونزية .

وحقق المنتخب الإماراتي المركز الأول وكأس البطولة والميداليات الذهبية لمنافسات الفرق للناشئين , وحل ثانياً المنتخب البحريني ونال لاعبوه الميداليات الفضية , وفي المركز الثالث المنتخب الكويتي , محققاً الميداليات البرونزية , وفي فئة الفردي حقق الإماراتي راشد الهاجري المركز الأول والميدالية الذهبية وحل ثانياً البحريني فارس عيد ونال الميدالية الفضية , وفي المركز الثالث الإماراتي عبيد الحلو محققاً الميدالية البرونزية .

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للجولف المهندس يوسف الدويش ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للجولف اللواء علي بن صقر النعيمي الفائزين في مختلف الفئات خلال حفل الختام الذي اشتمل على تكريم رؤساء الوفود المشاركة وتكريم من خدموا رياضة الجولف السعودية واتحاد الجولف خلال الفترة السابقة.

وأكد المهندس الدويش أهمية وضع خطط وبرامج ومعسكرات تحت إشراف ومتابعة مدربين مختصين يقدمون ما لديهم لهؤلاء النشئ ليواصلوا ويحققوا الإنجازات في المستقبل.

ونوه خلال كلمته في الحفل بالدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة السعودية من حكومة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ , مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك برنامج رياضيو النخبة الذي فعل مؤخراً والمراكز الرياضية التي رصد لها مبالغ وبدء العمل بها, مباركاً للفائزين متمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق في البطولات المقبلة .

ورحب باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف بالأشقاء في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية , شاكراً لهم مشاركتهم الفاعلة في هذه البطولة ,التي شهدت خطوات ثابتة للاعبين الشباب والناشئين على مسار ودرب صناعة الأبطال بعد أن توفرت لديهم الموهبة وعشق هذه الرياضة.

فيما أكد رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للجولف اللواء علي النعيمي أن تنظيم هذه البطولة له أهمية بالغة كونها تقام للفئات السنية ويتم من خلالها إعداد منتخبات على مستوى القاعدة للشباب والناشئين والتي يبنى عليها مستقبل الجولف في دول الخليج.

وقال: “سعينا في اللجنة التنظيمية منذ البداية بالاهتمام بمسابقات الناشئين والشباب وذلك بقصد تطوير لعبة الجولف في المنطقة خاصة أنها هذه البطولات هي مستقبل اللعبة في السنوات المقبلة“.

وأضاف: “ما شاهدناه من مستويات مميزة للاعبين في هذه البطولة يؤكد أنهم سيكونوا أبطال المستقبل في بلدانهم وهذه المشاركات الجادة ستكون لهم خير إعداد للمشاركات المقبلة وهي فرصة لاكتساب الخبرات فيما بينهم” مقدماً الشكر للاتحاد السعودي للجولف على حسن التنظيم والنجاح الباهر الذي ظهرت عليه البطولة.