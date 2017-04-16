قمة جبــــالنــا فرحـــان.، بقلم الكاتب / جابر المالكي .

الكاتب : جابر بن ملقوط المالكي

جسد من وطن الولاء والفداء

وروح من قيادة الإخلاص والعطاء

تغلغل في نسيج قبيلته

ودرس على يدي أبيه الشيخ الشيخ

الحكمة والقراروالدهاء

وقرأ عليه في الحياة متون الألف باء…

لمح الصقر ذات مساء

فأعجبته فكرة التحليق في الأجواء

فكان له ما يشاء

احتمل هامته وهمته ومضى

في قلبه وطن وإيمان

وفي عقله لحن الفضاء

تعلم فنون الطيران وأتقن

حلق فوق السحاب وأقدم

صور الأرض وتنفس السماء

ومات الأب يرحمه الله وأموات المسلمين

فآزر الأخ الأكبر علي

علي يحل محل الأب

سكن من فرحان في القلب

قاد علي وأجاد

زادت الأعباء وتعب قلب علي شفاه الله

ولما تعب دعا سعادة اللواء

أخبره اختاره وحمله الأمانة

نعم السلف ونعم الخلف

مهمة عظيمة وأحداث جسام

وأنتم لها

مسؤولية وطن وحدود ونفوس

وأنتم لها

لن تسير وحدك

ولن تسأل عنا وحدنا

كلنا معك وبك ومنك ولك

لولاة الأمر يرعاهم الله فيك السمع والطاعة

أعانك الله ووفقك

وحمى الوطن وأدام رايته تخفق

بالتوحيد وبسيف آل سعود…..