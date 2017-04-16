الجبر يقف على مشروع انقطاع قرية المحلة بصبيا

وقف مديرعام إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر في وقت سابق على مشروعات المياه واسباب انقطاع المياه عن سكان قرية المحله التابعة لمحافظة صبيا.

والتقى المهندس الجبر خلال الجوله عدد من اهالي القرية واستمع لهم مؤكداً بتشغيل المشروع وإستكمال سفلتة الجزء المتبقي من حفريات مقاول الصرف الصحي وتطبيق ماتنص به لائحة العقوبات والغرامات بحق المقاول المشغل والمنفذ وتلافي الانقطاعات مستقبلاً .

بعد ذلك وقف على الموقع المقترح لتنفيذ بياره تجميع الصرف الصحي للقريه

تأتي هذه الزياره بعد ورود عدد من الشكاوي من قبل سكان القريه

من جهته اكد بذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لأدارة خدمات المياه بجازان عمر صيقل اهتمام مدير عام إدارة خدمات المياه بجازان المهندس بندر الجبر فور ورود اي شكوى و وقوفه شخصيا على الخدمات المقدمة من مديرية المياه للمواطن والمقيم وسوف يتم تطبيق أقصى العقوبات على كل من يتهاون في تقديم الخدمات اللازمة لهم.