شرطة جازان تحبط تهريب كميات من نبات القات تتجاوز قيمته نصف مليون ريال ببلغازي

إستمرارا لجهودها الميدانية في تعقب المهربين والتصدي لهم وإفشال خططهم رغم اﻷساليب الإجرامية المبتكرة التي ينهجها المهربين.

حيث تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة بلغازي من اﻹطاحة بعدد من المركبات أثناء محاولتها تهريب كميات من نبات القات تتجاوز قيمته بنصف مليون ريال وذلك في ثلاث عمليات منفصلة.

حيث شهدت العملية اﻷولى ضبط مركبة من نوع سوناتا محملة بنبات القات رغم محاولة قائدها الفرار الا ان اليقظة اﻷمنية أطاحت به بتوفيق الله تعالى عقب تضييق الخناق عليه وإيقافه بالقوة.

وفي العملية الثانية إطاح رجال اﻷمن بمركبة من نوع صالون لاندكروزر عثر به على كمية من نبات القات مخفية بشكل إحترافي ومحكم بالتجاويف الداخلية للمركبة.

اما العملية الثالثة فشهدت ضبط مركبة من نوع شاص محملة بكميات من نبات القات حاول قائدها تهريبها عبر طريق وعر ولكن رجال اﻷمن كانوا له بالمرصاد.

ليتم إكمال اللازم حيال اﻷشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال اﻷمن بمركز شرطة بلغازي مطالبا بمضاعفة الجهود والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن والمقيم على أرض هذا البلد المعطاء .