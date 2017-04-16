انقلاب مركبة ووفاة قائدها يكشف تهريب 724 حزمة قات..

صرح متحدث المجاهدين بجازان خالد عبدالله بن قزيز أنه في تمام الساعة 10:40 صباح أمس السبت وأثناء تمركز إحدى دوريات الفرقة الثانية للمجاهدين بالداير بمثلث الجازر على الطريق العام، قامت مركبة من نوع صالون موديل 2015 بالسير بسرعة عالية بعد التنبيه لقائدها بالتوقف لغرض التحقق من وضعه إلا أنه لم يمتثل وزاد من سرعته متجها للطريق المؤدي لعيبان، حيث جرى إبلاغ العمليات بمواصفات المركبة ومتابعتها، مبينا أنه على بعد ٥ كم وعند وصول الدورية عثر على المركبة المبلغ عنها بحالة انقلاب ولوحظ وجود قائدها بجانب الطريق العام وعليه أثر جروح وقد فارق الحياة وذلك بعد تناثر كميات من القات بداخل وخارج المركبة، مشيرا أنه جرى نقل المتوفي لمستشفى الداير العام واتضح أنه وافد عربي وأنه حضرت دورية الأدلة الجنائية وجرى إكمال اللازم والتوجه بالمركبة والمضبوطات والبالغ عددها 724 حزمة قات إلى جهة الاختصاص.

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