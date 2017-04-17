 “العقاري”:لهذه الأسباب أعداد المستفدين من التمويل المدعوم قليلة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 رجب 1438 هجريا, الموافق 17 أبريل 2017 ميلاديا

“العقاري”:لهذه الأسباب أعداد المستفدين من التمويل المدعوم قليلة

“العقاري”:لهذه الأسباب أعداد المستفدين من التمويل المدعوم قليلة
فيفاء أون لاين- الرياض

أعلن صندوق التنمية العقاري عن حصول 322 مستفيداً على الموافقة النهائية للتمويل المدعوم من الجهات التمويلية (البنوك والشركات) ضمن حملة “سكني”، وذلك من أصل 15.4 ألف مواطن مستحق للدعم خلال الدفعتين الأولى والثانية.

وأوضح الصندوق، وفقا لصحيفة “اليوم” أن أسباب انخفاض الأعداد يرجع إلى أن على المستفيد البحث عن مسكن ملائم قبل التقديم على القرض بصورة نهائية، ثم تقوم الجهات التمويلية بمعاينة العقار وتقييمه وهو ما يتطلب جهدا ووقتا.

من جانبه، أكد المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام في صندوق التنمية العقاري حمود العصيمي، أنه خلال الدفعة الثالثة من حملة “سكني” تم تخصيص دعم تمويلي لـ 7700 مواطن ليضافوا إلى 15.4 ألف مواطن آخر كان قد تم الإعلان عن أسمائهم في منتصف شهري مايو وفبراير الماضيين، ليرتفع بذلك عدد المواطنين المستفيدين من آلية التمويل المدعوم إلى 23.1 ألف مواطن ومواطنة.

وأشار إلى أن الصندوق سيستمر في الإعلان عن الأسماء الجديدة في منتصف كل شهر من أجل تحقيق المستهدف خلال 2017 الذي من خلاله سنوفر 85 ألف تمويل سكني عبر آلية التمويل الجديدة.

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