هكذا تم إحباط 3 محاولات لتهريب 300 ألف حبة “كبتاجون”

شهِد جمرك الحديثة إحباط 3 محاولات تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (293.268) 293 ألفاً و268 حبة، عُثر عليها مُخبأة داخل 3 مركبات قادمة للمملكة عبر المنفذ.

وتفصيلاً، قال إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة: أنه تم ضبط هذه الكمية من حبوب “الكبتاجون” من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة من نوع “خصوصي”، وأثناء قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية على المركبة، عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (79.768) تسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وستين حبة، كانت مُخبأة داخل عدد 10 “مواسير”، ووضعها داخل الجسور الأرضية للمركبة.

وأضاف “العنزي” أنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (40.000) حبة، كانت مُخبأة أسفل البطانة الأرضية لموضع القدمين، ووضعها داخل أكياس بلاستيكية، ولفّها بشريط لاصق.

فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الثالثة (173.300) مائة وثلاثة وسبعين ألف وثلاثمائة حبة، كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضعها على المراتب الخلفية للمركبة، وتغطيتها بمجموعة من الملابس؛ لغرض التمويه. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.

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